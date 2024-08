Duas pessoas ficam feridas após acidente de carro em Jaguaré

Uma moradora do bairro Girassol, em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Sant o, passou por momentos de tensão após ter a casa invadida por dois suspeitos armados na tarde da última terça-feira (6). A mulher, que não teve a identidade informada, relatou aos policiais militares que também foi agredida fisicamente com cotoveladas. Do local, os dois indivíduos levaram um revólver calibre 38 e joias, com valor aproximado em R$ 180 mil. Todos os objetos estavam em um cofre.

À PM, a vítima contou que estava em casa com um casal de amigos. Após as visitas irem embora, dois indivíduos armados com um revólver pularam o muro da residência e abordaram a mulher, dizendo que queriam joias e armas. A vítima foi agredida e relatou ter sido obrigada a mostrar onde estava o cofre com as joias. Segundo ela, os suspeitos ainda arrombaram a porta de um dos quartos para encontrar objetos de valor.