Dono de restaurante é morto a facadas em praça na Serra

Um homem identificado como Ramom Alves Marques, de 43 anos, foi morto a facadas na noite de sábado (17), na Praça da Lagoa de Jacaraípe, na Serra, no Espírito Santo. A vítima era comerciante e mantinha um restaurante e uma peixaria na região.

A reportagem da TV Gazeta esteve no bairro e testemunhas contaram que os dois homens teriam discutido antes do crime. Em um bar, Ramom teria brigado com o suspeito e o acertado com um tapa no rosto, após ele ter feito comentários sobre a filha da vítima. O homem saiu, mas depois retornou armado com uma faca e atacou Ramom na praça. O comerciante morreu no local e o agressor fugiu.

O crime é investigado pela Polícia Civil e o suspeito ainda não foi encontrado. "Qualquer informação que ajude a polícia pode ser repassada pelo Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e não é preciso se identificar".