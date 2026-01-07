Dono de imóvel é detido após Cesan flagrar furto de água em Guarapari
O proprietário de um imóvel foi detido após a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) flagrar um furto de água no local, na localidade de Cachoeirinha, em Guarapari, nesta quarta-feira (7). Técnicos da empresa, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo, constataram a ligação clandestina na rede de abastecimento e conduziram o responsável à delegacia.
Durante a abordagem, a tubulação irregular foi recolhida. O dono do imóvel alegou que, quando adquiriu a propriedade, há cerca de oito anos, a ligação de água já existia no local. A Cesan informou que as fiscalizações foram intensificadas após episódios registrados na virada do ano, quando vândalos destruíram a estrutura de captação da companhia em Cachoeirinha, comprometendo o abastecimento da região e de áreas vizinhas.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre os procedimentos adotados com o proprietário do imóvel, mas a corporação não havia se manifestado até a última atualização deste texto. A Cesan reforça que o furto de água é crime, prejudica a coletividade e afeta diretamente a regularidade do fornecimento. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais: telefone 115, aplicativo da empresa e WhatsApp (27) 3422-0115.