Dono de hotel para cães de Vitória oferece R$ 3 mil para quem encontrar cadela

Marshall de nove anos fugiu de um hotel para cachorros na última segunda-feira (21) no bairro Jabour, em Vitória Crédito: Arquivo pessoal

A cadela Marshall de nove anos fugiu de um hotel para cachorros na última segunda-feira (21) no bairro Jabour, em Vitória , e a tutora dela pede ajuda para encontrá-la. Francine Santos contou que deixou o animal no estabelecimento na quinta-feira (17) e iria buscá-la na segunda-feira (21) ao retornar de uma viagem.

No entanto, ela foi surpreendida com uma ligação do dono do hotel comunicando o sumiço da cadela. “Ele disse que ela cavou a porta e fugiu. Nós já procuramos ela em diversos bairros, mas não temos nenhuma notícia. Estamos desesperados”, contou.

Francine denunciou o caso à polícia. A reportagem procurou a corporação, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O dono do Hotel do Maik, onde o animal ficou hospedado, Maik de Souza Borges, afirmou que o estabelecimento está mobilizado nas buscas pela cadela.