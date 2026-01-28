Dois suspeitos de assalto são baleados durante perseguição na Serra

Dois homens foram baleados após uma perseguição à luz do dia envolvendo três pessoas no bairro Jardim Tropical, na Serra, na tarde de terça-feira (27). João Vitor da Conceição, de 34 anos, Alan Porto Aleixo, de 28 anos, e Lucas Faustino, de 25 anos, foram presos pela Polícia Militar após roubarem um celular e tentarem assaltar outras vítimas em um ponto de ônibus no bairro Jardim Limoeiro. De acordo com a corporação, antes de serem capturados, os três tentaram fugir e dois deles acabaram atingidos.

Após o assalto, a PM foi acionada e localizou o carro dos suspeitos na Avenida Mestre Álvaro, antigo trecho da BR 101, na altura do bairro Jardim Tropical. Os militares desceram da viatura e fizeram a abordagem, momento em que os suspeitos aceleraram e avançaram o sinal vermelho, iniciando a perseguição.