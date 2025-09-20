Dois passageiros são presos com haxixe em ônibus vindo de SP para o ES
Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas enquanto viajavam de ônibus de São Paulo para o Espírito Santo. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou a ação, um dos passageiros estava com uma mala envolta em pó branco e outra com tabletes de haxixe e um pacote com substância oleosa de odor semelhante. O caso foi descoberto em fiscalização no km 204 da BR 116, na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá, no estado paulista.
Segundo a corporação, os dois confessaram terem sido pagos para levar os entorpecentes para terras capixabas. O homem que levava a mala com haxixe estava acompanhado da esposa, mas afirmou que ela não sabia da situação. Os dois passageiros presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Arujá para os procedimentos legais. A identificação deles não foi divulgada pela PRF.