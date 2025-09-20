Dois passageiros são presos com haxixe em ônibus vindo de SP para o ES

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas enquanto viajavam de ônibus de São Paulo para o Espírito Santo. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou a ação, um dos passageiros estava com uma mala envolta em pó branco e outra com tabletes de haxixe e um pacote com substância oleosa de odor semelhante. O caso foi descoberto em fiscalização no km 204 da BR 116, na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá, no estado paulista.