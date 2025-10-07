Dois irmãos são presos por emboscada e morte de jovem em Marilândia

Irmãos foram presos suspeitos de matar jovem em emboscada em Marilândia Crédito: Divulgação | PCES

Dois irmãos, de 24 e 27 anos, suspeitos de matar um jovem de 24 anos em uma emboscada, foram presos na manhã de segunda-feira (6), em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. Werley Oliveira de Sousa foi encontrado morto em uma área de mata durante a madrugada após ser atacado pelos criminosos enquanto voltava para casa na garupa da moto de um amigo.

A Polícia Civil disse que os suspeitos – que não tiveram seus nomes divulgados – confessaram o crime e argumentaram que vinham sendo ameaçados por Werley devido a uma dívida de drogas. Sabendo que o jovem passaria por uma estrada de terra, os irmãos ficaram escondidos em uma densa vegetação por cerca de duas horas. Quando avistaram a vítima, a derrubaram da motocicleta e a mataram com golpes de facão e foice. Em seguida, ocultaram o corpo em meio à mata.