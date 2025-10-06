Corpo é encontrado em matagal de Marilândia e colega narra emboscada

Um jovem de 24 anos foi encontrado morto em área de mata de Marilândia, Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (6). Dois colegas de Werley Oliveira de Sousa relataram à Polícia Militar que os três bebiam juntos, quando a vítima pediu a um deles que a levasse para casa. O amigo de 20 anos atendeu ao pedido e estava de moto com Werley, quando apareceram dois criminosos encapuzados e armados com facões — o que ele avaliou como emboscada.