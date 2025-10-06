Corpo é encontrado em matagal de Marilândia e colega narra emboscada
Um jovem de 24 anos foi encontrado morto em área de mata de Marilândia, Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (6). Dois colegas de Werley Oliveira de Sousa relataram à Polícia Militar que os três bebiam juntos, quando a vítima pediu a um deles que a levasse para casa. O amigo de 20 anos atendeu ao pedido e estava de moto com Werley, quando apareceram dois criminosos encapuzados e armados com facões — o que ele avaliou como emboscada.
Ainda segundo o relato do jovem, os bandidos derrubaram a motocicleta, momento em que ele fugiu para um cafezal, mas Werley acabou ficando para trás. O corpo da vítima foi localizado pela PM com marcas de objeto cortante. O crime é investigado pela Polícia Civil. "Informações que ajudem na investigação podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. Quem preferir, pode denunciar pela internet".