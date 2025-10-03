Homens são presos suspeitos de matar adolescente de 15 anos em Ibiraçu
Publicado em 03/10/2025 às 18h45
Dois homens foram presos suspeitos de matar um adolescente em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (3) que encontrou a dupla no bairro Campagnaro, o mesmo em que ocorreu o crime. O nome da vítima não foi divulgado.
O jovem de 15 anos foi morto no último domingo, por dois suspeitos que estavam em uma moto. A investigação policial aponta que o crime estaria relacionado ao tráfico de drogas na região.