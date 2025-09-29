Adolescente é assassinado a tiros por suspeitos de moto em Ibiraçu
Publicado em 29/09/2025 às 13h27
Um adolescente de 15 anos foi assassinado a tiros no bairro Campagnaro, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (28). A Polícia Militar encontrou uma sacola com 18 buchas de maconha e seis pacotes de cocaína próximo ao local onde o corpo estava.
Testemunhas relataram à PM que os autores do assassinato estavam em uma moto. O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Ibiraçu. Nenhum suspeito foi preso.