Dois ficam feridos em acidente entre carreta com MDF e carro no ES

Acidente em Nova Venécia com caminhão carregado de MDF deixou duas pessoas feridas Crédito: Leitor/Reprodução

Um acidente entre um carreta carregada de MDF e um carro de passeio deixou duas pessoas feridas, na noite de sexta-feira (24), na Rodovia ES 137, zona rural de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, com a colisão entre os dois veículos, a carreta tombou na pista, ficando na contramão de direção. Já o veículo de passeio foi jogado para a lateral da pista. A dinâmica do acidente não foi informada.