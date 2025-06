Dnit desiste de fechar acesso na BR 259 após pedido da Prefeitura de Colatina

A entrada do bairro Novo Horizonte, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na altura do km 58,5 da BR 259, que seria fechada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) nesta segunda-feira (2), não vai mais ser bloqueada. O órgão disse que, com a decisão, está atendendo a um pedido da prefeitura, que afirmou que vai propor nova solução para a região. >