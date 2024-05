Disparos de arma de fogo assustam moradores em bairro de Vila Velha

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) colidiu com um semáforo na Rodovia das Paneleiras, em frente ao Vitória Apart Hospital, em Boa Vista II, na Serra, no início da manhã desta terça-feira (14). Por volta das 7h, o veículo continuava parado na via, bloqueando duas faixas no sentido Vitória.