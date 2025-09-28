Discussão por mangueira termina com homem morto com tiro de espingarda em Cachoeiro

Um homem foi morto com um tiro de espingarda após uma discussão por uma mangueira na tarde deste domingo (28), em Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com uma fonte da Polícia Militar, o disparo teria causado cerca de 35 perfurações no tórax da vítima, identificada como Bruno Gava Borges. O principal suspeito seria um primo dele.

O pai de Bruno contou para os policiais militares que tudo começou quando o suspeito passou com o carro por cima de uma mangueira que ficava em frente à casa da vítima, na estrada de chão. Os dois discutiram e o familiar foi embora do local, mas teria retornado a pé e atirou contra a Bruno, que estava no quintal de casa. O homem fugiu em seguida, entrando em área de mata.

A Polícia Militar segue realizando buscas na região e tenta encontrar o suspeito e a arma usadas no crime.