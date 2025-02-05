Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

44 tiros efetuados

Diocese de Colatina envia ofício ao governador e pede punição a PMs por morte de jovem

Publicado em

05 fev 2025 às 17:12
Reviravolta: jovem foi morto a tiros durante abordagem da PM em Colatina
Cena do crime, e no destaque a vítima, Danilo Lipaus Matos, de 20 anos Crédito: Montagem A Gazeta
A Comissão de Justiça e Paz (CJP) da Diocese de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, encaminhou um ofício ao governador Renato Casagrande (PSB) na última segunda-feira (3), cobrando a responsabilização dos policiais militares envolvidos na abordagem com 44 tiros que resultou na morte do jovem Danilo Lipaus Matos, de 20 anos, na última sexta-feira (31), no município. Danilo foi atingido por cinco tiros no peito. Os militares envolvidos foram afastados.
A comissão, braço da Igreja que atua na defesa dos direitos humanos e na promoção da justiça social, expressou "profunda preocupação e indignação em relação ao trágico e brutal episódio".
Segundo a Diocese, "este lamentável acontecimento não apenas ceifou a vida de um jovem, mas também gerou um clima de insegurança e apreensão entre os moradores". "Entendemos ser de extrema importância que uma apuração rápida, isenta e contundente seja realizada para que a verdade dos acontecimentos, seja revelada", diz o documento ao qual A Gazeta teve acesso. 
Ao governador, a Comissão de Justiça e Paz (CJP) se posicionou dizendo que ser "fundamental que as instituições responsáveis pela segurança pública sejam transparentes em seus atos e que a relação de confiança entre a comunidade e os policiais militares seja resgatada", e que solicitou "uma investigação que não apenas esclareça as circunstâncias da morte de Danilo, mas que também promova a responsabilidade de todos os envolvidos". Danilo era católico, e frequentava a comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro 15 de Outubro, em Colatina.
Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Espírito Santo (OAB-ES)também se manifestou sobre o caso, em uma nota, se solidarizando com a família de Danilo e pediu "apuração rigorosa dos fatos, garantindo a ampla defesa e contraditório aos autores, e ao final a eventual responsabilização devida".

Veja Também

PMs são afastados após morte em Colatina e Corregedoria vai investigar

Jovem morto em ação da PM em Colatina foi atingido por 5 tiros no peito

Quadrilha de chilenos atacava shoppings no ES para abastecer traficantes

Link copiado com sucesso

Wilson Rodrigues

Repórter / [email protected]
Wilson Rodrigues
"Égide"

Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão

Publicado em 23/04/2026 às 10:24
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta Divulgação/ MPES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a Polícia Militar deflagraram, na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Égide no município de Anchieta, no Sul do Estado. A ação tem como foco o combate à atuação da facção criminosa Comando Vermelho, especialmente em crimes ligados ao tráfico de drogas e armas, além de homicídios na região.

Durante a operação,  foram cumpridos 14 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. De acordo com o MPES, quatro dos alvos já se encontravam no sistema prisional, em decorrência de prisões realizadas durante as investigações. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta.

Coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado da Região Sul (Gaeco/Sul) e pela Promotoria de Justiça de Anchieta, a ação mobilizou promotores, 36 viaturas e 102 policiais militares. A operação teve apoio da Assessoria Militar do MPES, da Seção de Inteligência da 10ª Companhia Independente e de equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), das Forças Táticas da 9ª e da 10ª Companhias Independentes, além do 9º e do 10º Batalhões da PM.

Segundo o Ministério Público, o objetivo é desarticular a atuação da facção, especialmente em crimes relacionados ao tráfico de drogas e armas, além de homicídios na região. O caso tramita em sigilo, e, por isso, novos detalhes não foram divulgados até o momento. As instituições destacaram que a ação reforça a integração entre os órgãos de segurança no enfrentamento ao crime organizado no Espírito Santo.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Publicado em 23/04/2026 às 09:53
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
A motocicleta utilizada no dia do crime foi apreendida. A jaqueta usada por um dos suspeitos também ajudou a comprovar a participação no incêndio Montagem | A Gazeta

A Polícia Civil identificou os autores do incêndio criminoso que atingiu uma clínica de estética em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. A confirmação foi divulgada nesta quarta-feira (22). O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário, a clínica funcionava no local havia cerca de um ano. O prejuízo estimado é de R$ 50 mil.

Segundo a Polícia Civil, a motocicleta utilizada na ação foi apreendida. Uma jaqueta usada por um dos suspeitos também contribuiu para comprovar a participação no crime. Ainda conforme a corporação, um dos envolvidos confessou.

As investigações seguem em andamento para reunir mais provas, identificar possíveis outros envolvidos e esclarecer a motivação do incêndio. Após a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado à Justiça.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro

Publicado em 23/04/2026 às 09:41

Um imóvel localizado no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (23).  O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h20 e informou que as chamas atingiram os dois pavimentos da construção; o primeiro andar era utilizado como borracharia.


Após o combate ao incêndio, a Defesa Civil Municipal interditou o imóvel devido ao crompometimento da estrutura. As causas do incidente ainda são desconhecidas e não houve registro de feridos.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Na BR 482

Mãe morre atropelada ao ir buscar filha na escola em Cachoeiro

Publicado em 22/04/2026 às 17:07
Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, morreu após ser atropelada na BR 482 em Cachoeiro
Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, foi atropelada na BR 482 no distrito de Coutinho, em Cachoeiro Matheus Passos

Uma mulher morreu atropelada na rodovia BR 482, no distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (22), quando se deslocava para buscar a filha na escola. 


Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, saiu de casa por volta das 11h para buscar a menina, como fazia diariamente. Ao notar que a mãe da aluna não chegava, funcionários informaram aos familiares. O marido dela, Wilson Farley da Silva, um filho adolescente do casal e outros parentes percorreram o trajeto e encontraram uma sandália e um óculos às margens da rodovia. Por volta das 12h, ela foi encontrado já sem vida. Ela deixa três filhos de 22, 17 e seis anos.

No local, a Polícia Militar encontrou pedaços do para-choque de um carro. Testemunhas relataram ainda ter visto pessoas discutindo dentro de um veículo azul da Fiat, que depois acelerou e seguiu em sentido à cidade de Alegre – o modelo do automóvel não foi identificado. “Era uma pessoa super amorosa, muito querida por nós [...] agora é só deixar nas mãos de Deus”, disse Huelice Barros, sobrinho da vítima.

A perícia da Polícia Científica foi acionada e recolheu o corpo da vítima. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá em investigação.

*Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Em Nova Almeida

Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra

Publicado em 22/04/2026 às 16:57
Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu Divulgação/Polícia Civil

O suspeito de atear fogo em um homem em situação de rua de 33 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (22), em uma feira livre de Nova Almeida, na Serra, na Grande Vitória — mesmo bairro onde o crime ocorreu, na noite anterior. Segundo a Polícia Civil, o homem que cometeu a tentativa de homicídio possui ligação com o tráfico de drogas da região.


A corporação ainda informou que o suspeito, de 30 anos, atacou a vítima enquanto ela estava dormindo, em uma localidade conhecida como Cais dos Barcos, onde há uma concentração de pessoas em situação de rua. Ela foi levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município, onde permanece internada.


O homem confessou o crime à Polícia Civil e foi autuado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de fogo e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Após isso, ele foi encaminhado ao sistema prisional.


Link copiado com sucesso

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Agressão

Motorista dá tapas no rosto de atendente em pedágio de Guarapari

Publicado em 22/04/2026 às 16:41

Uma funcionária de um pedágio da BR 101, em Guarapari, na Região Metropolitana do Espírito Santo, foi agredida com tapas por um motorista, na tarde da última segunda-feira (20). Segundo a Ecovias Capixaba — que administra o local, o homem havia acessado uma cancela de cobrança automática, mas queria realizar o pagamento em dinheiro. 


Mesmo com a atendente explicando que a cabine não aceitava notas físicas, o homem se irritou, dizendo que não havia sinalização, e ainda deu dois tapas no rosto da mulher. Após isso, ela foi retirada do local e recebeu atendimento médico e psicológico, de acordo com a empresa.


Em uma nota de repúdio, a Ecovias Capixaba destacou que está adotando todas as medidas cabíveis para a apuração rigorosa dos fatos e a responsabilização do agressor, além de prestar todo o suporte necessário à colaboradora envolvida. A concessionária também informou que uma denúncia foi feita à Polícia Rodoviária Federal. A reportagem de A Gazeta procurou a corporação e aguarda o retorno.


Link copiado com sucesso

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Perigo na estrada

Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 22/04/2026 às 15:47
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
A cratera se formou no último dia 19 de março após fortes chuvas na região, em Venda Nova do Imigrante Divulgação/PRF

Já faz mais de um mês desde que uma cratera se abriu em um trecho da rodovia BR 262, localizado em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O buraco se formou após fortes chuvas atingirem o km 101 da estrada no dia 19 de março, ocasião em que a enxurrada derrubou e arrastou um motociclista pela via. Ainda que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tenha sinalizado o local, outro motociclista morreu ao cair dentro do buraco na noite de sexta-feira (17). A Polícia Rodoviária Federal confirmou que havia sinalização.

O DNIT explicou para a TV Gazeta Sul que há a necessidade de uma contratação emergencial para a realização de obras reparadoras no trecho. Entretanto, ainda não há prazo definido para o início das atividades.


"(Medo) a gente sempre tem, né? A BR 262 já tem muito acidente, aí cheia de buracos. Com 'pare e siga' nesse trecho aqui fica ainda mais complicado", disse o motorista Reinaldo Rodrigues.

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Cidadania

Mutirão em Vitória oferece serviços para população em situação de rua

Publicado em 22/04/2026 às 14:27
Durante a ação, serão disponibilizados atendimentos jurídicos, emissão de documentos, orientações sociais, serviços de saúde e assistência social
Durante a ação, serão disponibilizados atendimentos jurídicos, emissão de documentos, orientações sociais, serviços de saúde e assistência social Rodrigo Gavini

A população em situação de rua em Vitória terá acesso a uma ampla oferta de serviços gratuitos nesta quinta (23) e sexta-feira (24), com a realização do 2º Mutirão Estadual PopRuaJud. A ação acontece das 8h às 16h, no Tancredão, na Capital, reunindo atendimentos nas áreas de cidadania, saúde, trabalho e assistência jurídica em um único espaço.


A iniciativa busca facilitar o acesso a direitos básicos por meio de uma estrutura integrada. Entre os serviços disponíveis estão a emissão de documentos como RG e CPF, atualização no Cadastro Único (CadÚnico), orientações do INSS e atendimentos sociais. Também haverá suporte jurídico, com participação de diferentes órgãos do sistema de Justiça e advogados voluntários.


Na área da saúde, o público poderá contar com consultas médicas, incluindo clínica geral, psiquiatria e oftalmologia, além de vacinação e testes rápidos. Já no eixo de trabalho e renda, serão oferecidas orientações sobre direitos trabalhistas, encaminhamento para vagas de emprego e informações sobre qualificação profissional e empreendedorismo.


Além dos atendimentos, o mutirão prevê atividades voltadas à convivência e inclusão social, como varal solidário, ações de lazer e rodas de conversa com foco em direitos e cidadania.


O PopRua Jud faz parte de uma política nacional voltada ao atendimento da população em situação de rua, articulando diferentes instituições para ampliar o acesso a serviços essenciais e promover inclusão social.


Serviço
2º Mutirão Estadual PopRuaJud
Data: 23 e 24 de abril
Horário: das 8h às 16h
Local: Tancredão, Vitória (ES)

Veja Também 

Desnível na altura do km 15 em comparação á uma caneta

Contorno do Mestre Álvaro: desníveis acendem alerta para segurança

Link copiado com sucesso

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]
Nicoly Reis
Trânsito

Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus

Publicado em 22/04/2026 às 13:44

Um homem e uma mulher ficaram feridos após a motocicleta em que estavam colidir com uma vaca no bairro Residencial Parque Washington, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na terça-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, o homem conduzia a moto e a mulher estava na garupa no momento da colisão. Ambos ficaram feridos e foram socorridos, mas não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado do animal. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações e aguarda retorno.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova

Publicado em 22/04/2026 às 12:04

A Polícia Civil do Espírito Santo indiciou um homem, de 55 anos, e uma mulher, de 25, suspeitos de extorquir uma clínica médica em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, sob ameaças de morte contra pacientes e funcionários.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em fevereiro, quando os suspeitos fizeram ligações para o estabelecimento afirmando que haviam cometido crimes na região e que um comparsa estaria ferido. Em seguida, passaram a exigir o pagamento de R$ 950 via Pix. Durante as chamadas, ameaçavam invadir a clínica e matar as pessoas que estavam no local caso o valor não fosse transferido.

Após a denúncia, a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante iniciou as diligências e conseguiu identificar os envolvidos. No decorrer da apuração, os policiais encontraram registros de ocorrências semelhantes em estados como Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o que indica a atuação interestadual do grupo. 

Segundo o delegado responsável pelo caso, Eduardo Oliveira, o principal suspeito tem um histórico criminal extenso, com passagens por crimes graves, como homicídio, latrocínio, estupro e porte ilegal de arma de fogo. O inquérito foi concluído com o indiciamento do homem, apontado como articulador do esquema, e da mulher, responsável por receber os valores. Eles vão responder por extorsão qualificada pelo concurso de pessoas.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
{{widget.html}}

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

6 livros para crescer na carreira e nos negócios

Boulevard Arbori

Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Imagem de destaque

Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados