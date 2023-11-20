Dia da Consciência Negra é feriado em seis Estados; saiba quais

O Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, não é feriado nacional, mas garante folga em 1.260 cidades e seis Estados, como São Paulo, que aprovou lei neste ano, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Amapá, Amazonas e Alagoas.
No Espírito Santo, não é feriado estadual, mas é em Guarapari. Outros municípios chegaram a aprovar legislações estabelecendo o dia de folga, mas a regra não está mais em vigor, como é o caso de Cariacica.
A data de 20 de novembro faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, pelas mãos de tropas portuguesas. Zumbi dos Palmares comandou a resistência de milhares de negros contra a escravidão, no Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas.