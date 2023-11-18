'Racismo faz a criança negra acreditar que vale menos'

É o racismo recreativo, e o racismo recreativo também faz parte do racismo estrutural porque, como é que se dá a estruturação, a naturalização do racismo no nosso país? Através das piadinhas. As piadas, os ditados e os provérbios. É aquela coisa de: “Negro quando não faz na entrada faz uma saída.” “Hoje é dia de branco”, em relação à segunda-feira, dia de trabalho, como se negro não trabalhasse. “Hoje a coisa tá (sic) preta” para dizer que a coisa não tá legal. São essas piadinhas, os apelidos… O racismo recreativo vem envolvido de piadas, gracinhas, apelidos, em relação aos corpos negros. E os homens são os grandes atingidos pelo racismo recreativo. Percebemos que, logo no ensino fundamental, os meninos negros passam a não ter mais o uso do nome próprio nos espaços escolares. Eles passam rapidamente a ser chamados e conhecidos por apelidos. Eles viram o Pelé, viram o Negão, viram o Buiú, e assim por diante, envolvidos de piadinhas. Eles viram esse corpo que é alvo de piadas, e quando eles se chateiam, vão sempre dizer que “é brincadeira”. Mas o contrário não é verdadeiro, o contrário não acontece da mesma forma. O Horácio Nogueira falava do preconceito de marca. Esse preconceito de marca é real no Brasil. Quanto mais escura é a pele da pessoa negra, mais alvo será de todas essas categorias de racismo. E, juntamente com o racismo recreativo, existe o racismo religioso. O racismo religioso também vem, muitas vezes, envolvido no racismo recreativo, na piadinha. Dizem: “Olha lá, a neguinha da macumba”. Esse “neguinha da macumba” é um fenômeno muito comum nas escolas. E percebo que em diversos estados essa forma de se referir a uma menina que frequenta uma religião de matriz africana é recorrente, vem envolvido em piada, mas, no fundo, estamos falando do racismo religioso. Olhe o quanto as religiões de matriz africana são perseguidas no Brasil, né? (sic) E elas são perseguidas no Brasil, primeiro por uma falta de conhecimento total que envolve o pensamento colonial. E não podemos esquecer, que, no tempo de hoje, vivemos a colonialidade na contemporaneidade. E o que são? São práticas da época colonial vivas no nosso tempo, na contemporaneidade. Da mesma forma em que em 1600, em 1700, o candomblé, as religiões de matriz africana, as pessoas pertencentes às religiões de matriz africana eram perseguidas… Ou como nos séculos anteriores ao XXI, a ligação com o candomblé, ou mesmo a capoeira ligada ao candomblé, foi motivo inclusive de Código Penal, de prisões.