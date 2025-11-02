Detento é morto dentro do CDP de Aracruz, no Norte do ES

Um detento do Centro de Detenção Provisória de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi assassinado na noite de sexta-feira (31). A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a vítima era Valcenir Crosse, que estava presa por crime de trânsito relacionado a condução de veículo sob efeito de álcool ou drogas. Detalhes de como ocorreu o assassinato e a idade da vítima não foram divulgados.