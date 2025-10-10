A Gazeta - Agora

Destroços de caminhão que tombou na Terceira Ponte caem na Ciclovia da Vida

Publicado em 10/10/2025 às 19h32
Imagens, feitas por um ciclista, mostram pedaços do caminhão espalhados pela ciclovia. O veículo tombou após colisão com um ônibus, nesta sexta-feira (10).

Destroços do caminhão que tombou na Terceira Ponte, na tarde desta sexta-feira (10), ficaram espalhados pela Ciclovia da Vida. Um ciclista passou pelo local no momento do acidente e filmou o que parecem ser pedaços do para-choque do veículo caídos na faixa exclusiva para bicicletas. 

"Foi logo na minha frente. Vi a batida e, se eu estivesse alguns metros a mais, provavelmente teria me machucado. (Quando gravei) já tinha andado uns dois metros para filmar um pouco melhor", explicou o ciclista, que preferiu não se identificar.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) explicou que os estilhaços foram retirados em seguida ao acidente, sem prejuízo para usuários da via ou da ciclovia. O caminhão tombou sobre duas faixas no sentido Vila Velha-Vitória, por volta de 13h30, após uma colisão com um ônibus.

