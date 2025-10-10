Destroços de caminhão que tombou na Terceira Ponte caem na Ciclovia da Vida

Destroços do caminhão que tombou na Terceira Ponte, na tarde desta sexta-feira (10), ficaram espalhados pela Ciclovia da Vida. Um ciclista passou pelo local no momento do acidente e filmou o que parecem ser pedaços do para-choque do veículo caídos na faixa exclusiva para bicicletas.

"Foi logo na minha frente. Vi a batida e, se eu estivesse alguns metros a mais, provavelmente teria me machucado. (Quando gravei) já tinha andado uns dois metros para filmar um pouco melhor", explicou o ciclista, que preferiu não se identificar.