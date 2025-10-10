A Gazeta - Agora

Caminhão-baú tomba na Terceira Ponte e complica trânsito; veja vídeo

Atualizado em 10/10/2025 às 14h56
O veículo tombou na tarde desta sexta-feira.

Um caminhão-baú tombou sobre a Terceira Ponte, no sentido Vitória, na tarde desta sexta-feira (10). O Corpo de Bombeiros informou que o acidente aconteceu após uma colisão entre o veículo e um ônibus. O caminhão tombado ocupou duas das três faixas da pista, gerando grande engarrafamento no trecho.  No sentido contrário, uma faixa foi interditada para atendimento à ocorrência, segundo a Ceturb-ES.

Por volta de 13h50, o caminhão foi destombado, e minutos depois mais uma faixa foi liberada para quem trafegava no sentido Capital.  Devido ao acidente, houve derramamento de óleo e motoristas devem procurar rotas alternativas à Terceira Ponte. "A liberação total poderá demorar", finalizou a Ceturb-ES. Não há informações sobre vítimas. 

