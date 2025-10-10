Caminhão-baú tomba na Terceira Ponte e complica trânsito; veja vídeo
Um caminhão-baú tombou sobre a Terceira Ponte, no sentido Vitória, na tarde desta sexta-feira (10). O Corpo de Bombeiros informou que o acidente aconteceu após uma colisão entre o veículo e um ônibus. O caminhão tombado ocupou duas das três faixas da pista, gerando grande engarrafamento no trecho. No sentido contrário, uma faixa foi interditada para atendimento à ocorrência, segundo a Ceturb-ES.
Por volta de 13h50, o caminhão foi destombado, e minutos depois mais uma faixa foi liberada para quem trafegava no sentido Capital. Devido ao acidente, houve derramamento de óleo e motoristas devem procurar rotas alternativas à Terceira Ponte. "A liberação total poderá demorar", finalizou a Ceturb-ES. Não há informações sobre vítimas.