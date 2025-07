ES 482

Empresa destruída por incêndio é interditada pela Defesa Civil de Alegre

A empresa de produtos agrícolas destruída por um incêndio na ES 482 será totalmente interditada pela Defesa Civil Municipal de Alegre. O incidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (3) no distrito de Rive, em Alegre, no Sul do Espírito Santo.