Incêndio destrói galpão de empresa de produtos agrícolas em Alegre

Um incêndio atingiu um galpão de uma empresa de produtos agrícolas que fica na ES 482, durante a madrugada desta quinta-feira (3) no distrito de Rive, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo. No espaço funcionava uma fábrica de ração animal. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 2h50 para conter as chamas.