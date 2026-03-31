Criminosos que ameaçavam policial militar em Viana são presos

Operação Muralha foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (Ficco/ES) Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (Ficco/ES) desarticulou, nesta terça-feira (31), uma organização criminosa em Viana. O grupo atuava no tráfico de drogas do bairro Ipanema e ameaçava um policial militar residente na região.

Segundo a Polícia Federal, as investigações da Operação Muralha começaram em novembro de 2025, após o registro de ameaças de morte contra o agente que atua no policiamento de Viana. Os criminosos exigiram que o militar deixasse a residência sob pena de morte, motivados apenas pela profissão do morador.

Em uma das ocasiões, os investigados invadiram a casa do militar armados para executá-lo, mas a ação foi frustrada pelo próprio policial, que os abordou no local. Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária. Um suspeito permanece foragido. Os nomes dos presos e do procurado não foram divulgados.