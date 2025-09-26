Criminoso na lista dos mais procurados do ES é preso no RJ
Um dos criminosos da lista dos mais procurados do Espírito Santo foi preso na manhã desta sexta-feira (26), em Japeri, no Rio de Janeiro. A Polícia Civil informou que havia um mandado de prisão contra Victor Costa Lima de Oliveira, de 24 anos, por tráfico de drogas e homicídio qualificado. Ele é suspeito de envolvimento no assassinato de um jovem de 23 anos, em 28 de julho deste ano, no bairro Santo Afonso, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo.
Victor foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e da 63ª Delegacia de Japeri, em apoio à corporação capixaba. O foragido foi localizado na Baixada Fluminense com apoio do serviço de inteligência do Ciat Norte, em conjunto com as delegacias de João Neiva e Fundão. Ele será encaminhado ao sistema prisional do Espírito Santo.