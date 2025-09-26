Criminoso na lista dos mais procurados do ES é preso no RJ

Um dos criminosos da lista dos mais procurados do Espírito Santo foi preso na manhã desta sexta-feira (26), em Japeri, no Rio de Janeiro. A Polícia Civil informou que havia um mandado de prisão contra Victor Costa Lima de Oliveira, de 24 anos, por tráfico de drogas e homicídio qualificado. Ele é suspeito de envolvimento no assassinato de um jovem de 23 anos, em 28 de julho deste ano, no bairro Santo Afonso, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo.