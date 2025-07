Homicídio

Jovem de 23 anos é assassinado a tiros em João Neiva

Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (28), no bairro Santo Afonso, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar confirmou a informação, dizendo que encontrou a vítima caída em uma rua sem vida. O nome e a dinâmica do crime não foram divulgados.