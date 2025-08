Criança sofre traumatismo craniano em acidente em Conceição do Castelo

Uma criança de três anos sofreu um traumatismo craniano após dois carros baterem de frente no final da tarde desta segunda-feira (4), próximo ao trevo de Conceição do Castelo, na BR 262, na Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida deixou alguns passageiros feridos, mas o número exato de vítimas ainda não foi informado. >