Criança picada por escorpião em São Mateus é transferida para Vila Velha

A menina de 3 anos que foi picada por um escorpião em São Mateus , Região Norte do Espírito Santo, foi transferida para um hospital de Vila Velha na noite de quinta-feira (23). O acidente aconteceu na última terça (21) na localidade de Santa Maria, e Isabelly Almeida Silva estava internada em Colatina.

O pai da criança, Leonardo Silva, informou que a filha agora está no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) e já passou por novos exames e avaliação médica. "Realizou exame cardiológico e outro para verificar a presença de líquido no pulmão. Todos os resultados apresentaram normalidade". Ele afirmou que Isabelly está bem e que a família está na expectativa por alta hospitalar.