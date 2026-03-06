Creche em tempo integral é inaugurada na Serra com capacidade para 150 alunos

A Serra ganhou mais uma creche em tempo integral. A nova unidade escolar é o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Paulo da Silva Ferreira, localizado no bairro Planalto Serrano, no Bloco A, inaugurada na quinta-feira (5), com capacidade para 150 estudantes.

Os 1.052,03 m² de área construída foram distribuídos entre oito salas de aula climatizadas, salas de artes, amamentação e multiuso, além de fraldários, playground, iluminação em LED e calçada cidadã na área. O local conta também com uma cozinha industrial, refeitório amplo e solário coberto para atendimentos aos pequenos.