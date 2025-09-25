Creche de Ibiraçu segue sem aulas após nova aparição de escorpião
Mais um escorpião foi encontrado perto do Centro de Educação Infantil (CEI) Cachinho de Ouro, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, onde uma criança do berçário foi picada pelo aracnídeo na última terça-feira (23). Por conta disso, a prefeitura manteve as aulas suspensas até sexta-feira (26) para adotar medidas preventivas na unidade.
Veja abaixo as ações anunciadas:
- Instalação de barreiras físicas em todas as portas da unidade;
- Vedação dos ralos e demais pontos de acesso;
- Nova dedetização em todo o espaço da creche, mesmo estando dentro do prazo da última aplicação (válido até dezembro), como forma de reforço no combate a outros insetos.
A Prefeitura de Ibiraçu informou, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que devido ao tempo necessário para a execução dessas ações, as aulas permanecerão suspensas nesta semana, com retorno previsto para segunda-feira (29). De acordo com a pasta, o aluno picado por escorpião recebeu atendimento médico imediato e passa bem.