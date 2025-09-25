Creche de Ibiraçu segue sem aulas após nova aparição de escorpião

Mais um escorpião foi encontrado perto do Centro de Educação Infantil (CEI) Cachinho de Ouro, em Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo, onde uma criança do berçário foi picada pelo aracnídeo na última terça-feira (23) . Por conta disso, a prefeitura manteve as aulas suspensas até sexta-feira (26) para adotar medidas preventivas na unidade.

A Prefeitura de Ibiraçu informou, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que devido ao tempo necessário para a execução dessas ações, as aulas permanecerão suspensas nesta semana, com retorno previsto para segunda-feira (29). De acordo com a pasta, o aluno picado por escorpião recebeu atendimento médico imediato e passa bem.