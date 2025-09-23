Criança é picada por escorpião em creche de Ibiraçu e aulas são suspensas

Uma criança do berçário do Centro de Educação Infantil (CEI) Cachinho de Ouro, em Ibiraçu, na região Norte do Espírito Santo, foi picada por um escorpião nesta terça-feira (23). Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o aluno recebeu atendimento médico imediato e passa bem. Como medida de segurança, a unidade terá as aulas suspensas nesta quarta-feira (24) para ser feita uma varredura completa em todos os cômodos da creche. O objetivo é garantir que não haja outros animais peçonhentos no local.