Criança é picada por escorpião em creche de Ibiraçu e aulas são suspensas

Publicado em 23/09/2025 às 19h33
Educação
A criança foi picada pelo escorpião no interior da creche Cachinhos de Ouro em Ibiraçu Crédito: Hélio Filho/Governo do ES

Uma criança do berçário do Centro de Educação Infantil (CEI) Cachinho de Ouro, em Ibiraçu, na região Norte do Espírito Santo, foi picada por um escorpião nesta terça-feira (23). Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o aluno recebeu atendimento médico imediato e passa bem. Como medida de segurança, a unidade terá as aulas suspensas nesta quarta-feira (24) para ser feita uma varredura completa em todos os cômodos da creche. O objetivo é garantir que não haja outros animais peçonhentos no local.

Além da inspeção interna, a prefeitura informou que está tomando providências para a limpeza do terreno no entorno da escola e outras ações preventivas, com foco na segurança de alunos e servidores. A previsão é de que as aulas sejam retomadas normalmente na quinta-feira (25).

