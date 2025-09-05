Corrida interdita trânsito na Serra neste domingo (7)

O trânsito em Laranjeiras, na Serra, terá interdições na manhã deste domingo (7) devido à 1ª Corrida da Inovação. A largada será às 7h, com concentração a partir das 6h, em frente ao Ifes Serra, na Avenida dos Sabiás. O percurso de 6 km, pelas principais vias de Morada de Laranjeiras e de Parque Residencial Laranjeiras, passa pela Rua dos Rouxinóis, avenidas Paulo Pereira Gomes, Eldes Scherrer de Souza, Norte-Sul e Primeira Avenida, e termina na Rua Anchieta, no Parque da Cidade. A interdição será parcial e feita de forma progressiva, acompanhando a passagem dos atletas.