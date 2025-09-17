Corrida de rolimã vai interditar ruas no Bairro da Penha neste fim de semana

Ruas do Bairro da Penha, em Vitória, serão interditadas a partir da 1h da madrugada desta sexta-feira (19) para a realização da 15ª edição da Rolimã Racing, que acontece no sábado (20) e domingo (21). A interdição vai até as 10h de segunda-feira (22) e afeta a Avenida Professor Hermínio Blackman, próxima à pracinha do bairro e da Escola Zilda Andrade, onde será montada a estrutura para apresentações musicais.