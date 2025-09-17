A Gazeta - Agora

Corrida de rolimã vai interditar ruas no Bairro da Penha neste fim de semana

Publicado em 17/09/2025 às 18h30
Rolimã Race, no Bairro da Penha, em Vitória
Rolimã Racing acontece no Bairro da Penha, em Vitória, neste final de semana Crédito: Carlos Alberto Silva

Ruas do Bairro da Penha, em Vitória, serão interditadas a partir da 1h da madrugada desta sexta-feira (19) para a realização da 15ª edição da Rolimã Racing, que acontece no sábado (20) e domingo (21). A interdição vai até as 10h de segunda-feira (22) e afeta a Avenida Professor Hermínio Blackman, próxima à pracinha do bairro e da Escola Zilda Andrade, onde será montada a estrutura para apresentações musicais.

A Rua Engenheiro Rubens Blei, que será usada como pista de corrida dos carrinhos de rolimã, também ficará fechada. Durante os dias de bloqueio, motoristas que precisarem acessar a parte alta do Bairro da Penha, São Benedito e bairros próximos devem utilizar a Rua Joaquim Franco Netto como via alternativa.

