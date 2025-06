Corpus Christi: confira as ruas e avenidas que estarão fechadas em Vitória

Por conta do feriado de Corpus Christi, o trânsito em algumas regiões de Vitória passará por alterações. As mudanças ocorrem devido à montagem dos tradicionais tapetes e à realização de procissões religiosas, na próxima quinta-feira (19), com bloqueios em diversas vias autorizados pela Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (Gpot), da Secretaria de Segurança Urbana (Semsu). >