Corpo é encontrado no Rio Itapemirim, em Cachoeiro

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Itapemirim em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O fato foi registrado na tarde de domingo (3), na altura do Centro da cidade, chamando a atenção de muitos curiosos.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros retirou o cadáver da água e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) da cidade. "O procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta", informou a PC.