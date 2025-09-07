Corpo é encontrado boiando no Rio Itapemirim em Cachoeiro

Corpo foi retirado do Rio Itapemirim neste domingo (7) Crédito: Redes sociais

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (7), na região central da cidade. De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após a informação de populares de que um corpo estava entre a Ponte de Ferro e a Ponte Carin Tanure.

A vítima estava de costas e próxima a algumas pedras. O Corpo de Bombeiros foi chamado para realizar a retirada da água. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver, e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que aguarda o resultado dos exames.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, no município, para identificação e realização do exame para determinar a causa da morte.