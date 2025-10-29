Corpo de sargento da reserva da PM da Bahia é encontrado no ES

Um sargento da reserva da Polícia Militar da Bahia foi encontrado morto na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (29). Francisco de Assis Pereira dos Reis estava desaparecido desde o dia 24 de outubro. O caso é tratado como crime e dois suspeitos foram detidos ainda na terça (28), segundo a Polícia Civil capixaba.