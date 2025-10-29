A Gazeta - Agora

Corpo de sargento da reserva da PM da Bahia é encontrado no ES

Publicado em 29/10/2025 às 13h53
Viaturas policiais em local onde corpo foi encontrado em Jaguaré, Norte do Espírito Santo
Corpo é encontrado em zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo Crédito: Leitor A Gazeta

Um sargento da reserva da Polícia Militar da Bahia foi encontrado morto na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (29). Francisco de Assis Pereira dos Reis estava desaparecido desde o dia 24 de outubro. O caso é tratado como crime e dois suspeitos foram detidos ainda na terça (28), segundo a Polícia Civil capixaba. 

Mais informações serão divulgadas à imprensa em coletiva às 15h30. A reportagem de A Gazeta vai acompanhar o evento e o texto desta publicação será atualizado. 

