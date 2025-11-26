Corpo de mulher é encontrado em quintal de casa em Vitória
O corpo de uma mulher foi encontrado no quintal de uma casa no bairro Maria Ortiz, em Vitória, na tarde dessa terça-feira (25). Segundo a Polícia Militar, moradores relataram que ouviram um barulho alto durante a noite, mas não perceberam nada anormal. O corpo só foi localizado pela manhã, em uma área pouco visível do terreno.
A PM informou que, ao chegar ao local, constatou que a vítima já não tinha sinais vitais. Durante o atendimento, uma mulher reconheceu o corpo como sendo da filha, de 28 anos. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) para identificação e exames, que vão apontar a causa da morte. O caso foi encaminhado à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), que aguarda os resultados para definir se haverá instauração de inquérito.