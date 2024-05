Corpo de homem é encontrado no Rio Itapemirim em Cachoeiro

Uma mulher foi encontrada morta em um terreno no bairro Alto Lage, em Cariacica , na terça-feira (14). A vítima estava no meio de uma vegetação com sinais de violência — segundo a Polícia Militar , havia marcas feitas com algum objeto cortante pelo corpo dela.

O caso foi descoberto no final da tarde, quando a Guarda Municipal passava pela região e foi acionada por uma mulher que mostrou o corpo no matagal, enrolado em um colchão. As polícias Militar e Civil foram chamadas.