Corpo de Bombeiros do ES ganha reforço de 105 novos soldados

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo ganhou o reforço de 105 novos soldados, elevando o efetivo da corporação para cerca de 1.350 militares em todo o Estado. Os recém-formados atuarão tanto na Grande Vitória quanto no interior, em unidades contempladas pelo Plano de Expansão do CBMES. A formatura do Curso de Formação de Soldados (CFSd) 2025 foi realizada na noite desta segunda-feira (25), no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão), no bairro Mário Cypreste, em Vitória.