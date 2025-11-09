Corpo de alvo de ataque que estava desaparecido em Linhares é encontrado

Corpo foi levado ao SML de Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte

O corpo de Patrick Ferreira Pinto, de 24 anos, que estava desaparecido desde a última terça-feira (4), foi encontrado na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de sábado (8). A Polícia Civil informou que, até o momento, os suspeitos do crime não foram presos.

Segundo a Polícia Militar (PM), após levantamentos e com o apoio de uma testemunha, os militares foram guiados até o local onde estaria o corpo e o encontraram. No dia do crime, Patrick estava na varanda de casa com outras pessoas quando quatro homens armados chegaram e começaram a atirar. Ele e um colega correram para uma área de mata. Mais tarde, o amigo acionou a PM relatando o tiroteio e o desaparecimento do jovem.