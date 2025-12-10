Confusão após acusação de furto termina em facadas em hotel na Serra
Uma acusação de furto no ambiente de trabalho gerou uma confusão que acabou em facadas em um hotel em Parque Jacaraípe, na Serra, na última terça-feira (9). Após ser apontado como responsável por pegar um relógio, um cordão e um anel da mochila de um funcionário, o suspeito, de 30 anos, foi atrás de dois colegas de trabalho e causou um tumulto no local onde eles estavam hospedados.
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, todos os envolvidos são de Minas Gerais e estão na Serra a trabalho. Durante o expediente houve a acusação de furto, e três funcionários chegaram a se agredir. Após o serviço, Alef Machado Alves confessou que foi até um comércio e comprou uma faca, segundo ele, para se defender. Depois, foi até o quarto onde os dois colegas de trabalho estavam hospedados para tirar satisfação.
Lá dentro a confusão foi generalizada e todos acabaram feridos. Uma das vítimas chegou a pular pela janela, para se proteger dos golpes. O outro ficou no quarto e acabou esfaqueado no ombro. Os três foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Castelândia, momento em que o suspeito continuou fazendo ameaças.
Os três indivíduos foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra, onde Alef foi autuado em flagrante duas vezes por lesão corporal qualificada e duas vezes ameaça qualificada, e encaminhado ao sistema prisional.