Condenado a quase 50 anos de prisão por estupros no ES é preso em MG

Um homem de 56 anos procurado pela Justiça do Espírito Santo foi preso no município de Itueta, em Minas Gerais , na última segunda-feira (15). Segundo a Polícia Militar mineira, o acusado foi condenado a 49 anos de prisão por quatro estupros de vulnerável e quatro estupros qualificados, conforme mandado expedido em Viana .

A informação do paradeiro do foragido foi apurada pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Federal de Governador Valadares (MG). Policiais militares foram até o endereço do criminoso e, com ele, encontraram uma arma de fogo. O acusado foi levado para a delegacia e encaminhado ao sistema prisional. O nome do indivíduo não foi divulgado porque o caso está em segredo de justiça.