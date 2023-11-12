Comerciantes lucram com doces, água e canetas no segundo dia de Enem no ES

Barraquinha da vendedora Rosana Teixeira Crédito: Jessica Coutinho

Comerciantes aproveitaram o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (12), para garantir uma renda extra. Rosana Teixeira, de 59 anos, saiu da Serra e chegou bem cedo para montar a sua barraca e acompanhar os alunos. Às 05h40 ela já estava em frente a Estácio de Sá, um dos locais de aplicação das provas.

Na barraca ela ofereceu doces, balas, água, canetas e também biscoitos. Ela diz que sempre trabalha em dias de provas de concursos e também no Enem. "Eu adoro trabalhar nesses concursos, acho muito divertido. O movimento é muito bom", ela comentou.

Vendedora Rosana Teixeira Crédito: Jessica Coutinho

Outra comerciante que também estava vendendo produtos antes da aplicação da prova começar é a Ana Cláudia Sena, de 64 anos. Na parte da manhã deste domingo, ela estava em frente aos portões do Colégio Estadual, outra escola de Vitória onde o Enem está sendo aplicado.

Ana Cláudia foi para o local de prova para vender água e caneta preta, mas diz que as vendas não estão boas. "O Enem é instruído nas escolas, aí os alunos já vêm preparados", ela comenta. Mesmo com pouca procura, alguns candidatos ainda compram os produtos.

Candidato comprando água com a comerciante Ana Cláudia Crédito: Victor Jubini