Comerciante tem carro roubado por criminoso armado na Serra; vídeo

Um comerciante de 37 anos teve o carro roubado por um criminoso armado na manhã desta quinta-feira (18), no bairro Bicanga, na Serra. Uma câmera de segurança (veja acima) registrou toda a ação e mostrou a vítima estacionando o veículo na frente de casa. Ele desce, deixa a porta do carro aberta e entra na residência.

Logo depois, o suspeito surge caminhando calmamente, com uma arma na mão, entra no imóvel, aborda a vítima exigindo a chave do carro e, em seguida, foge levando o veículo. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas na região, mas não conseguiu localizar o criminoso. A mulher do comerciante contou para a reportagem da TV Gazeta que pensou em reagir quando viu o roubo, mas foi contida pelo marido.

Abalados com a perda, o casal disse que está triste, pois o carro não tem seguro. As vítimas registram um boletim de ocorrência na Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e, até o momento, o veículo não consta como recuperado e ninguém foi preso.