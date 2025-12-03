A Gazeta - Agora

Com estoques de sangue em estágio crítico, Hemoes fará coleta externa na Serra

Publicado em 03/12/2025 às 18h09
Ônibus do Hemoes estará atuando durante a Ação pela Cidadania, na Serra, neste sábado (6), das 8h às 17h
Ônibus do Hemoes vai estar na Ação pela Cidadania, na Serra, neste sábado (6) Crédito: Divulgação | Hemoes

Os estoques de três tipos de sangue (A+, A− e B) atingiram o nível crítico no Espírito Santo e o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos fará uma coleta externa neste sábado (6) durante a Ação pela Cidadania, na Serra. A mobilização acontece ao lado do Parque da Cidade, na Avenida Norte Sul, das 8h às 17h. O período de férias e festas tende a agravar ainda mais o cenário, segundo o Hemoes.

Serão distribuídas 80 senhas para doação de sangue. Podem participar voluntários entre 16 e 69 anos, com mais de 50 quilos e em boas condições de saúde. Voluntários de 16 e 17 anos podem doar mediante autorização formal dos pais e/ou responsável legal, acompanhada do documento de identificação de quem assinou a autorização.

O Hemoes também fará cadastro de doadores de medula óssea. Para isso, é necessário ter entre 18 e 35 anos e 6 meses, estar em boas condições de saúde e não apresentar doenças infecciosas, hematológicas, oncológicas ou autoimunes, além de levar documento oficial com foto. Durante o processo, uma amostra de 5 ml de sangue é colhida para compatibilidade genética, posteriormente enviada ao Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).

