Clínica veterinária é invadida na Praia da Costa, em Vila Velha
Uma clínica veterinária na Praia da Costa, em Vila Velha, foi invadida por um ladrão no domingo (12). Havia funcionários no local durante o crime, mas ninguém percebeu a ação do suspeito, que furtou um televisor e uniformes. A Polícia Civil teve acesso ao vídeo registrado por câmeras de segurança e o homem foi localizado no bairro Itapuã, também em Vila Velha, na segunda-feira (13).
A corporação informou que Jabson Santos é conhecido por cometer crimes semelhantes e já havia sido preso em janeiro deste ano. Ele foi levado para a delegacia, autuado por furto e encaminhado novamente ao sistema prisional. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus), ele tem passagens desde 2021 pelo mesmo tipo de crime.
A reportagem tenta localizar a defesa do preso. O espaço segue aberto para manifestação.