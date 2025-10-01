Clientes da Vivo reclamam de instabilidade nos serviços nesta quarta-feira (1)

Clientes da operadora Vivo relataram instabilidade nos serviços de telefonia móvel e internet nesta quarta-feira (1º). As reclamações começaram a surgir no início da tarde e, por volta das 15h, o portal Downdetector, que monitora o funcionamento de sites e aplicativos, registrou um pico de notificações de falhas.

Leitores de A Gazeta da Grande Vitória e também de outras regiões, como Linhares, afirmam que enfrentam dificuldades para realizar ligações e navegar na internet. A reportagem entrou em contato com a Vivo em busca de esclarecimentos. A companhia informou que está apurando a situação. Assim que houver novos detalhes, esta nota será atualizada.