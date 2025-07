Investimento

Cidades do ES vão receber R$ 11 milhões para assistência social, anuncia ministro

Em agenda em Linhares , no Norte do Espírito Santo, nesta sexta-feira (11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai anunciar um investimento de R$ 11 milhões no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A informação foi antecipada pelo ministro da Secretaria Geral do Governo, Márcio Macêdo, em uma coletiva de imprensa no município nesta quinta (10).

Nos municípios do país, a rede do SUAS conta com unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), do Centro Pop (Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua), do Centro Dia (Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência e suas Famílias), além de unidades de acolhimento como Casa Lar, albergue, abrigo institucional e Casa de Passagem.