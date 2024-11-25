Ciclovia da Vida funcionará em mão dupla e terá um dos sentidos interditado

O governo do Estado não deu detalhes sobre como será a manutenção preventiva e não estabeleceu um prazo de término das intervenções e retomada do fluxo normal.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, informou que o local contará com sinalização, e equipes estarão presentes para reforçar as orientações. "É fundamental que os ciclistas reduzam a velocidade, especialmente nos acessos, considerando que o fluxo será compartilhado em mão e contramão", explicou Damasceno.

O acesso à ciclovia para quem sai de Vitória em direção a Vila Velha é feito sob a Terceira Ponte, nas proximidades do Tribunal de Justiça. Este é o trecho que será interditado. Em Vila Velha, o acesso se dá pela Avenida Champagnat, na altura da rua São Paulo, com chegada em Vitória nas proximidades do Corpo de Bombeiros - é por este ponto que os ciclistas, a partir de terça-feira (26), devem entrar na Ciclovia da Vida.