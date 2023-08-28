Chuva que atinge o ES já causa alagamentos em Cobilândia, Vila Velha

Ruas alagadas em Cobilândia, Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

A chuva que atinge o Espírito Santo desde fim de semana já deixa ruas alagadas no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Segundo a prefeitura, os alagamentos registrados se devem às obras de macrodrenagem realizada no Canal Marinho, em parceria com o governo do Estado. A administração municipal disse que uma equipe da Secretaria Municipal de Obras vai ao local analisar a situação.

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, esteve no bairro e conversou com os moradores afetados pelo alagamento. Eles relataram que as ruas estão cheias de água desde domingo (27), quando começou a chover forte, e disseram que o problema é recorrente em Cobilândia. Além das ruas alagadas e cheias de lixo, quem vive no bairro disse a água chegou a entrar nas residências.

Segundo a prefeitura, Cobilândia foi o bairro de Vila Velha onde houve o maior acúmulo de chuva, apresentando o acumulado de 74,83 mm em 24h, mas não houve acionamentos da Defesa Civil Municipal.

Ruas alagadas em Cobilândia, Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

Sobre os alagamentos causados pelas obras de macrodrenagem, a Prefeitura de Vila Velha lamentou os transtornos e ressaltou que as obras de macrodrenagem são extremamente importantes para evitar e, futuramente, colocar um fim aos constantes alagamentos na região.